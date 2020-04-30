Переводы в Системе быстрых платежей стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Комиссии за переводы на более крупные суммы ЦБ РФ ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей, пишет «Российская газета». Ранее Банк Росии обнулил собственные тарифы для банков за переводы в СБП, они составляли от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с граждан за переводы в СБП и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Русский стандарт» и Ак Барс Банк, сообщили «РГ» их представители. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке).

У Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка комиссии за переводы более 100 тысяч рублей будут на уровне верхнего предела — 0,5%, но не более 1500 рублей.

Сбербанк, который начал подключать клиентов к СБП, не ответил на запрос об уровне комиссий, сообщив лишь, что выполнит требования ЦБ.