Прибыль Сбербанка упала на 50%

Прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в промежуточной отчетности банка в соответствии со стандартами МСФО.

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб.

Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.

«Пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы», — цитирует зампреда правления Александра Морозова РБК.

Как следует из данных отчетности, отчисления в резервы банка выросли почти в восемь раз, с 17,3 млрд руб. в первом квартале прошлого года до 138 млрд руб.