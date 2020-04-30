Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса

Только что из недр Минфина вышло письмо от 30.04.2020 № 07-04-07/35323/ВД-4-1/7364@ «О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 6 мая по 8 мая 2020 г.».

В документе уточняется, что в связи с новым решением о продлении нерабочих дней, сдать бухгалтерскую отчетность за 2019 год в ИФНС для размещения ее в ГИР БО можно до 12 мая включительно.