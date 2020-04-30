Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса

Оплату через кассира можно совершить от ИП физлица? Но процент за перевод будет выше. И получател...
если сделать страховые взносы 15% (на всю ЗП сотрудников, а не только МРОТ) и УСН 7% "доходы-расх...
Вера - это для дураков. А профессионалы смотрят на успешные опыты, и перенимают опыт. Посмотрите ...
Мои кадровики....Не мои они были, а заводские. Пришлось давить их, просто, размазывать всей власт...
не верю я в новую индустриализацию. На весь мир вопят о кризисе перепроизводства, а наша промышл...
Коротко и ясно. Последнее предложение....Единственное, точные сроки предсказать не может никто......
я в курсе, что женщины работают на крупных заводах. Только объявления почитайте о поиске - все му...
Точно также думаю когда плачу коммуналку. Есть парочка мелких типа домофона. Вот им, даже пусть и...
Полно девушек и тетенек на крупных заводах)))Вот уж где мужики не приживаются, тут нужна нежность...
и большими буквами, БИЧ - бывший интеллигентный человек...
Ерунда все, что вы пишите. Большая часть бухгалтеров ведёт, все правильно. А вот ваш аутсоринг эт...
Оценив пассаж, прикинул возможные технологии, а также продукцию. Поржал.С такой продукцией только...
Текст со слов Бондарчук. Она же не зачитывала дословно постановление. Про 1 марта в постановлении...
лицензия приобретена на себя, обновляю и дорабатываю под себя сам. Разными компаниями не пользова...
Похоже на Горбачёва, на имитацию деятельности. Где пятно кстати? ...
В принципиальную разницу - не верю. А за 28 тыс. и то, и сё, и калькуляцию? Не жирновато ли собст...
Еще дешевле купить 1с бухгалтерию базовую. Платишь один раз за дистрибутив ок 4000. И всё. Пожизн...
В бюджетных централизованных бухгалтериях такой же режим работы - конвейер. А у руководства еще и...
Хорошая "выжимка". "Бизнес" у нас специфический - благотворительность, но к подобному повороту со...
А что если вы просто переросли свою должность, и вам стоит открыть свою фирму по оутсорсу и управ...
работаю в аутсорсинговой фирме больше 5 лет. ну как в фирме, директор за 50 спец по банкротству и...
а то, что основной ОКВЭД должен быть из пострадавших отраслей на 01.03.2020 это случайно пропусти...
2019-09-23 "Доменик Рикарди Мне не хотелось бы тебя огорчать, но через 10 лет я её не вижу....
Т.е. то, что десятки тысяч людей останутся без работы, вас не волнует?В 90-е годы вообще страна б...
не потому что не морочиться ,а потому что не официально работают ...
Цифровой мир и наша страна- таки две большие разницы. И текущие события наглядно это продемонстир...
На основании какого документа? В пенсионном важны доказательства!!!Я с 79 по 84 жил на Колыме в...
Сколько платят, столько работы и получают. Если аутсорсенговые компании будут за эти же деньги де...
а никто не хочет вспомнить много ли было ресторанов в 90-е? никому и в голову не могло прийти их ...
Отпуска всяческие, больничные, смены, переводы с ними связанные. Мне кажется это уже достаточно д...
Нет не обязательно, как договоритесь с конторой. там на самом деле всегда много вариантов. Есть а...
у нас в городе охранник ПФР передает сзв-м в нужный кабинет)))...
Отличается, тем что приходящий свой, а аутсорс кого пришлют, как я понимаю. Я бы с 20 уже кадров...
ахахах, крутяк. "Серебряная дощечка для проезда на казенных лошадях по Государеву повелению". Нра...
Вы знаете, а моя практика показывает, что большинство тех, кого можно взять из разоренного малог...