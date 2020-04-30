Клерк.Ру

Курсы валют на майские праздники. Доллар плюс 96 копеек, евро плюс 93 копейки

ЦБ опубликовал курсы на праздники. Рубль немного укрепили (продажей огромного количества валюты из ФНБ). Доллар будет стоить 72 рубля 73 копейки. Евро – 79 рублей 12 копеек.

Как видим, доллар подешевел на 96 копеек, а евро на 93 копейки. Хотя в целом, ниже 70 и 80 рублей соответственно они не стали. 

кукрсы

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