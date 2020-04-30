Курсы валют на майские праздники. Доллар плюс 96 копеек, евро плюс 93 копейки

А не нужно ждать кердыка- нужно и маржу и остатки на складе регулярно с бухг.контролировать,а не ...
Так персоналу-то куда идти работать? Он хоть без оформления, но деньги получал. А теперь? ...
Вот "далеки они от народа"-набирает обороты необходимость расторжения договоров аренды и переноса...
полевые работы никто не отменял :)
ИП без сотрудников такой же результат при попытке продлить пропуск. ...
а вам сколько теперь директора платят? тоже 28 и 15? вы сами будете за эти деньги этот учет вести...
возможно, некоторые люди хорошо умеют работать и очень плохо умеют себя рекламировать :) поэтому ...
ну да, продают с наценкой в 200-300%, персонал без оформления, при это хотят спец режим. Как-то 2...
Мишустин тоже не сидит сложа руки ...https://www.klerk.ru/buh/news/499142/#comment__789376...
Да везде может быть лажа, и в аутсорсе, и со штатным бухом. Да и вообще везде у нас сплошная лажа...
Очередная ересь.Наверное, этого Васильева на кроватки.ру забанили, вот он сюда и строчит теперь с...
Подавляющее большинство персонала общепита как правило работают без оформления, плюс давно извест...
они только разьясняют и разьясняют, у нам думай как все это трактовать...а если не эквайринг а с ...
Оплату через кассира можно совершить от ИП физлица? Но процент за перевод будет выше. И получател...
если сделать страховые взносы 15% (на всю ЗП сотрудников, а не только МРОТ) и УСН 7% "доходы-расх...
Вера - это для дураков. А профессионалы смотрят на успешные опыты, и перенимают опыт. Посмотрите ...
Мои кадровики....Не мои они были, а заводские. Пришлось давить их, просто, размазывать всей власт...
не верю я в новую индустриализацию. На весь мир вопят о кризисе перепроизводства, а наша промышл...
Коротко и ясно. Последнее предложение....Единственное, точные сроки предсказать не может никто......
я в курсе, что женщины работают на крупных заводах. Только объявления почитайте о поиске - все му...
Точно также думаю когда плачу коммуналку. Есть парочка мелких типа домофона. Вот им, даже пусть и...
Полно девушек и тетенек на крупных заводах)))Вот уж где мужики не приживаются, тут нужна нежность...
и большими буквами, БИЧ - бывший интеллигентный человек...
Ерунда все, что вы пишите. Большая часть бухгалтеров ведёт, все правильно. А вот ваш аутсоринг эт...
Оценив пассаж, прикинул возможные технологии, а также продукцию. Поржал.С такой продукцией только...
Текст со слов Бондарчук. Она же не зачитывала дословно постановление. Про 1 марта в постановлении...
лицензия приобретена на себя, обновляю и дорабатываю под себя сам. Разными компаниями не пользова...
Похоже на Горбачёва, на имитацию деятельности. Где пятно кстати? ...
В принципиальную разницу - не верю. А за 28 тыс. и то, и сё, и калькуляцию? Не жирновато ли собст...
Еще дешевле купить 1с бухгалтерию базовую. Платишь один раз за дистрибутив ок 4000. И всё. Пожизн...
В бюджетных централизованных бухгалтериях такой же режим работы - конвейер. А у руководства еще и...
Хорошая "выжимка". "Бизнес" у нас специфический - благотворительность, но к подобному повороту со...
А что если вы просто переросли свою должность, и вам стоит открыть свою фирму по оутсорсу и управ...
работаю в аутсорсинговой фирме больше 5 лет. ну как в фирме, директор за 50 спец по банкротству и...
а то, что основной ОКВЭД должен быть из пострадавших отраслей на 01.03.2020 это случайно пропусти...