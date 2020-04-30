Курсы валют на майские праздники. Доллар плюс 96 копеек, евро плюс 93 копейки

StovTania А не нужно ждать кердыка- нужно и маржу и остатки на складе регулярно с бухг.контролировать,а не ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Так персоналу-то куда идти работать? Он хоть без оформления, но деньги получал. А теперь? ... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

StovTania Вот "далеки они от народа"-набирает обороты необходимость расторжения договоров аренды и переноса... Коронавирусные поправки в НК: дайджест

Ольга Евгеньевна а вам сколько теперь директора платят? тоже 28 и 15? вы сами будете за эти деньги этот учет вести... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Whinny Buh возможно, некоторые люди хорошо умеют работать и очень плохо умеют себя рекламировать :) поэтому ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ольга Евгеньевна ну да, продают с наценкой в 200-300%, персонал без оформления, при это хотят спец режим. Как-то 2... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

garda Да везде может быть лажа, и в аутсорсе, и со штатным бухом. Да и вообще везде у нас сплошная лажа... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Natatalka Подавляющее большинство персонала общепита как правило работают без оформления, плюс давно извест... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

chih они только разьясняют и разьясняют, у нам думай как все это трактовать...а если не эквайринг а с ... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

GalaIP Оплату через кассира можно совершить от ИП физлица? Но процент за перевод будет выше. И получател... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

SergeyKo если сделать страховые взносы 15% (на всю ЗП сотрудников, а не только МРОТ) и УСН 7% "доходы-расх... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

ДмитрийW Вера - это для дураков. А профессионалы смотрят на успешные опыты, и перенимают опыт. Посмотрите ... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr не верю я в новую индустриализацию. На весь мир вопят о кризисе перепроизводства, а наша промышл... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr я в курсе, что женщины работают на крупных заводах. Только объявления почитайте о поиске - все му... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Ташик777 Точно также думаю когда плачу коммуналку. Есть парочка мелких типа домофона. Вот им, даже пусть и... Держись, бизнес, большой и маленький!

MaxC Полно девушек и тетенек на крупных заводах)))Вот уж где мужики не приживаются, тут нужна нежность... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

алла волк Ерунда все, что вы пишите. Большая часть бухгалтеров ведёт, все правильно. А вот ваш аутсоринг эт... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Текст со слов Бондарчук. Она же не зачитывала дословно постановление. Про 1 марта в постановлении... ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

DyexrfKbpf9002 В принципиальную разницу - не верю. А за 28 тыс. и то, и сё, и калькуляцию? Не жирновато ли собст... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

проза жизни В бюджетных централизованных бухгалтериях такой же режим работы - конвейер. А у руководства еще и... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ДмитрийW А что если вы просто переросли свою должность, и вам стоит открыть свою фирму по оутсорсу и управ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ildarinvest работаю в аутсорсинговой фирме больше 5 лет. ну как в фирме, директор за 50 спец по банкротству и... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров