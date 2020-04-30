Верховный суд выпустил коронавирусный обзор практики №2

Верховный суд выпустил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2.
Пройдемся тезисно по данному обзору.
-
Разъяснения из Обзора №1 о нерабочих днях с 30 марта по 30 апреля применяются и к нерабочим дням в мае, 6 7 и 8 мая.
-
В очередной раз напомнили по кредитным каникулам и параметрам, в соответствии с которыми эти каникулы дадут.
-
Напомнили и про отсрочку аренды в период ограничений:
«Обязательства сторон договора аренды считаются
измененными в части предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации независимо
от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к заключению дополнительного соглашения к договору аренды».
-
Для получения отсрочки по аренде, компании достаточно факта отношения к пострадавшей отрасли. Иных доказательств не требуется.
-
Об уменьшении арендной платы:
«Арендная плата подлежит уменьшению с момента, когда наступила указанная невозможность использования имущества по изначально согласованному назначению независимо от даты заключения дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к изменению договора аренды в части уменьшения арендной платы».
-
Все отсрочки и льготы по аренде недвижимости распространяются и на аренду части недвижимости.
Также ВС напомнил о моратории на банкротство, исполнительное производство, отдельно упомянул о том, что не начисляются в период моратория проценты по ст 395 ГК.
Вы также можете скачать текст Обзора №2 во вложении.