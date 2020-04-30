Верховный суд выпустил коронавирусный обзор практики №2

Верховный суд выпустил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2.

Пройдемся тезисно по данному обзору.

Разъяснения из Обзора №1 о нерабочих днях с 30 марта по 30 апреля применяются и к нерабочим дням в мае, 6 7 и 8 мая.

В очередной раз напомнили по кредитным каникулам и параметрам, в соответствии с которыми эти каникулы дадут.

Напомнили и про отсрочку аренды в период ограничений:

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«Обязательства сторон договора арендыизмененными в части предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерацииот даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к заключению дополнительного соглашения к договору аренды».

Для получения отсрочки по аренде, компании достаточно факта отношения к пострадавшей отрасли. Иных доказательств не требуется.

Об уменьшении арендной платы:

«Арендная плата подлежит уменьшению с момента, когда наступила указанная невозможность использования имущества по изначально согласованному назначению независимо от даты заключения дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к изменению договора аренды в части уменьшения арендной платы».

Все отсрочки и льготы по аренде недвижимости распространяются и на аренду части недвижимости.

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Также ВС напомнил о моратории на банкротство, исполнительное производство, отдельно упомянул о том, что не начисляются в период моратория проценты по ст 395 ГК.

Вы также можете скачать текст Обзора №2 во вложении.