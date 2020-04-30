Сбербанк задним числом меняет условия по одобренным кредитам на зарплату

Банки обещают кредиты на зарплату под 0%. Но получить их не так просто. А Сбербанк еще и задним числом меняет условия их получения. Вот такой историей поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«В числе первых счастливчиков еще 20 апреля отправили онлайн заявку на кредит, нам все быстро, буквально в течении одного дня одобрили, Ура. Сегодня захожу в СБ-онлайн, и вижу вместо предыдущей картинки с инструкцией как отправить ведомость на зачисление, новую картинку — договор не активен! Звоню менеджеру в банк, она говорит: — действительно у них поменялись условия и нужно было использовать первый транш в день одобрения кредита»

Зарплата у автора темы выплачивается по 5 числам. 20 апреля отправлять в банк было еще нечего, да и не было такого требования при одобрении кредита. И вот теперь ИП придется опять проходить квест «кредит на зарплату под 0%».