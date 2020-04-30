Прежнюю зарплату безработных не будут учитывать для определения права на детские пособия и субсидию

Опубликовано Постановление Правительства от 29 апреля 2020 года № 604, которое вносит изменения в правила учета доходов граждан для целей назначения детских пособий и субсидий по квартплате.

В частности, если за госпомощь обращается безработный, то его прошлые доходы не будут учитываться.

Что касается субсидии по квартплате, то она в этом году будет назначаться в беззаявительном порядке.

Если потом при предъявлении документов выяснится, что субсидия должна была быть в меньшем размере, возвращать деньги не придется.

Если же выяснится, что субсидия должна была быть больше, то людям доплатят.