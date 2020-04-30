Путин предписал отчитаться к 6 мая по апрельским мерам поддержки

Президент провёл совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Приводим краткое изложение и видео.
Собственно, Путин напомнил об апрельских мерах поддержки:
«Прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, в том числе следующих решений. Напомню об этом.
- Первое. Как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Решения приняты. Главное – когда именно люди получат положенные им деньги.
- Второе. Как решён вопрос о специальном страховании для таких специалистов, которые сегодня рискуя жизнью и здоровьем помогают больным? Мы договаривались, что здесь будет внедрена система по аналогии со страхованием личного состава Вооружённых Сил. Подготовлены ли все необходимые материалы?
- Третье. Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Такие выплаты, напомню, предусмотрены за апрель, май и июнь.
- Четвёртое. Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке – 12 130 рублей – в апреле, мае, июне. Кроме того, семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты – по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Прошу доложить, как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь.
- Пятое. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи начнут получать выплаты на детей от трёх до семи лет включительно не с 1 июля, как раньше планировали, а уже с 1 июня. Причём достаток семьи будет определяться исходя из сегодняшней реальной ситуации. Прошу представить подробную информацию, всё ли будет готово для начала таких выплат строго в намеченный срок.
- Шестое. Начиная с 18 мая малые и средние компании из пострадавших отраслей, сохранившие свои трудовые коллективы, должны получить безвозмездную помощь государства на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. Речь идёт о сумме в 1 МРОТ на одного занятого. Прошу сообщить, как отлажен механизм предоставления такой помощи, насколько он понятен и удобен для бизнеса. По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая. Напомню также, что к 5 мая Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений».
Отчитаться по данным вопросам Путин сказал к 6 мая.