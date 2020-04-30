Путин предписал отчитаться к 6 мая по апрельским мерам поддержки

Президент провёл совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Приводим краткое изложение и видео.

Собственно, Путин напомнил об апрельских мерах поддержки:

«Прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, в том числе следующих решений. Напомню об этом.

Первое. Как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Решения приняты. Главное – когда именно люди получат положенные им деньги.

Как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Решения приняты. Главное – когда именно люди получат положенные им деньги. Второе. Как решён вопрос о специальном страховании для таких специалистов, которые сегодня рискуя жизнью и здоровьем помогают больным? Мы договаривались, что здесь будет внедрена система по аналогии со страхованием личного состава Вооружённых Сил. Подготовлены ли все необходимые материалы?

Как решён вопрос о специальном страховании для таких специалистов, которые сегодня рискуя жизнью и здоровьем помогают больным? Мы договаривались, что здесь будет внедрена система по аналогии со страхованием личного состава Вооружённых Сил. Подготовлены ли все необходимые материалы? Третье. Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Такие выплаты, напомню, предусмотрены за апрель, май и июнь.

Как осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал? Такие выплаты, напомню, предусмотрены за апрель, май и июнь. Четвёртое. Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке – 12 130 рублей – в апреле, мае, июне. Кроме того, семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты – по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Прошу доложить, как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь.

Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке – 12 130 рублей – в апреле, мае, июне. Кроме того, семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты – по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Прошу доложить, как реализуются эти меры на практике, чувствуют ли граждане такую помощь. Пятое. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи начнут получать выплаты на детей от трёх до семи лет включительно не с 1 июля, как раньше планировали, а уже с 1 июня. Причём достаток семьи будет определяться исходя из сегодняшней реальной ситуации. Прошу представить подробную информацию, всё ли будет готово для начала таких выплат строго в намеченный срок.

Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи начнут получать выплаты на детей от трёх до семи лет включительно не с 1 июля, как раньше планировали, а уже с 1 июня. Причём достаток семьи будет определяться исходя из сегодняшней реальной ситуации. Прошу представить подробную информацию, всё ли будет готово для начала таких выплат строго в намеченный срок. Шестое. Начиная с 18 мая малые и средние компании из пострадавших отраслей, сохранившие свои трудовые коллективы, должны получить безвозмездную помощь государства на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. Речь идёт о сумме в 1 МРОТ на одного занятого. Прошу сообщить, как отлажен механизм предоставления такой помощи, насколько он понятен и удобен для бизнеса. По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая. Напомню также, что к 5 мая Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений».

Отчитаться по данным вопросам Путин сказал к 6 мая.