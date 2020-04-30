Медуза: Мишустин не вернется на пост премьера даже после выздоровления

Михаил Мишустин больше не вернется в премьерское кресло, сообщает «Медуза» с ссылкой на собственные источники близкие правительству.

Собеседник Медузы обратил внимание, что исполнение обязанностей премьера было возложено на Андрея Белоусова отдельным указом. Между тем, согласно статье 8 федерального конституционного закона о правительстве (на нее ссылается Путин), в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и никаких дополнительных документов не требуется. Указ президента об назначении исполняющего обязанности премьера одного из заместителей (на срок до двух месяцев) нужен только в случае освобождения действующего главы кабинета от должности. Кроме того, в названии указа («Об исполнении обязанностей председателя правительства») отсутствует слово «временный». До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и. о. главы кабмина. — Медуза

У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Об этом сам Мишустин сообщил в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Исполняющим обязанности премьер-министра Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его кандидатуру предложил сам Мишустин, отметив, что в его отсутствие правительство будет продолжать работу в штатном режиме.