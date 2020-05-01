Традиционная подборка мемов: майские, карантин, сосиски

Хоть сегодня и первое мая, и, вроде как праздничный день, но мы решили не отступать от ставшей традиционной пятничной подборки из соцсетей. На злобу дня.
Конечно же, все устали от добровольно-принудительной самоизоляции (казалось бы, где тут взаимоисключающие параграфы).
Особенно домашние питомцы. Они-то вообще квартиры своими считали:
Хотя некоторые, наверное, осознали свою значимость:
Да, пожалуй, стоит вспомнить человека, который был в вынужденной самоизоляции действительно долго. По крайней мере, в книге:
Хотя Крузо, хотя бы, никто не штрафовал за попытки уплыть с острова.
Кстати о штрафах. Кто-то счет слишком несправедливыми штрафы только за нарушения самоизоляции:
Хотя, насчет нарушений – вот порой выйдешь, весь такой в маске, перчатках, и перебежками до магазина. А тут такое:
И ведь действительно так. Иногда мимо еще проезжает полиция на машине.
Главное, чтобы все эти ограничения не довели до такого:
Но мы верим, что такого не будет. Всех с праздниками, и – не болейте!