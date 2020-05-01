Традиционная подборка мемов: майские, карантин, сосиски

Хоть сегодня и первое мая, и, вроде как праздничный день, но мы решили не отступать от ставшей традиционной пятничной подборки из соцсетей. На злобу дня.

Конечно же, все устали от добровольно-принудительной самоизоляции (казалось бы, где тут взаимоисключающие параграфы).

Особенно домашние питомцы. Они-то вообще квартиры своими считали:

Хотя некоторые, наверное, осознали свою значимость:

Да, пожалуй, стоит вспомнить человека, который был в вынужденной самоизоляции действительно долго. По крайней мере, в книге:

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Хотя Крузо, хотя бы, никто не штрафовал за попытки уплыть с острова.

Кстати о штрафах. Кто-то счет слишком несправедливыми штрафы только за нарушения самоизоляции:

Хотя, насчет нарушений – вот порой выйдешь, весь такой в маске, перчатках, и перебежками до магазина. А тут такое:

И ведь действительно так. Иногда мимо еще проезжает полиция на машине.

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Главное, чтобы все эти ограничения не довели до такого:

Но мы верим, что такого не будет. Всех с праздниками, и – не болейте!