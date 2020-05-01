У министра строительства РФ обнаружили коронавирус. И у его заместителя

Андрей Жильцов Да, что-то это поверье сразу пошло, что нужно отделять тех, кому запрещено работать, от тех, кто ... Что нам, бухгалтерам, готовит май!

MaxC Немного не так. Иога - это вынужденное выполнение ограничений проигравшей стороной (или союзникам... Советы предпринимателям по выходу из кризиса

MaxC Чья это жена Бастет?)))Это вообще-то египетская Богиня без каких-то мужей))https://i.ebayimg.com/... Советы предпринимателям по выходу из кризиса

vvarior а лучше в бункере сидеть как путин и ничего неделать вообще да?... Медуза: Мишустин не вернется на пост премьера даже после выздоровления