Курсы доллара и евро на Московской бирже выросли более чем на рубль

А что мне мешает отсидеться в тылу?)) Я работаю из дома, Жена не работает вообще. Остальными член...
Это тема войны аутсорсинга и штатных единицы именно так постоянно и выглядит. Придумать надо что-...
А это точно филиалы, сведения о которых содержатся в Уставе? Может это обычные обособки?...
А я о чем и говорю?!))) Бессмертным большого вреда от кольта не будет.)))...
Российский защитник московского «Динамо» Владимир Рыков организовал бесплатное питание для м...
@lexalliance добрый день. Получил 03.05. 2020 уведомление о штрафе за ЗГМ45-3.18.1ч.4 ЗГМ45-3.18....
Не надо врать. Никто комменты у нас не "зачищает". Если они не рекламные, не оскорбительные и не ...
Клерк.ру в последнее время разочаровал совсем. Только комменты исправно зачищают, в остальном - в...
А Марию Ивановну хотя бы в известность поставили об открытии филиалов? И вообще, спросили, зачем ...
Вы в тылу отсидеться хотели бы? Все бы хотели, но одним тестостерон и общий гормональный фон преп...
Воевать с умом, это - воевать, используя ум.)))Мое место, это место справедливости. Смертным надо...
Вы что, хотите, чтобы у нас было как в этой бездуховной гейропе? Да вы просто бандеровцы!...
Такие чиновники нас всех постоянно обманывают. Держат в чёрном теле, как паны своих холопов. Нам ...
И текучка в аутсорсинговых компаниях будь здоров. Хорошие бухгалтера не задерживаются. Знаю от зн...
Очень грубая и бессовестная реклама. Сама разгребала за аутсорсингом, который работал кое-как. Ли...
«Внимая ужасам войны…» Н. НекрасовВнимая ужасам войны,При каждой новой жертве бояМне жаль не друг...
Интересно когда главбухи начнут писать сколько выгребают за аутсорсингом....
Я и в лучшие годы жутко боялась в метро ездить и даже на лифте, так что моя война - война со свои...
Это ваша попытка создать что то типа SAP (ERP) R3 ? http://bourabai.ru/cm/sap_erp.htm...
А вот эта фраза опровергает Ваш предыдущий каммент.)) На войне нет места фатализму. Война - это р...
Почему Вы так настроены агрессивно? Относитесь к этому как к неизбежному. Удастся избежать зараже...
В статье не знаю, а вот у меня конкретный случай про маму пенсионерку старше 65, которым теперь н...
Immortals, значит.)) Бессмертные. Что ж, и такие бывают....наверное.Только вот они в город вернут...
Хорошо. А если у меня нет физического показателя (площадь ТЗ) за 1 месяц? Делаю доп. соглашение о...
Так а чего им бояться? Если сопутствующих заболеваний нет, ожирения нет, второй группы крови нет(...
У самозанятых есть Мобильное приложение. Оно ничем не хуже ККТ. О том, чтобы работать вообще без ...
Георгий, так а продлить пропуск пробовали на дату 5-11 мая? Самозанятым предлагают обратиться к р...
Наверное, ощущая своё генетическое превосходство, я не пытаюсь засрать всех вокруг, и так придать...
Услугами, которые рекламируют способом принижения конкурентов, доверия не вызывают. Так же не яс...
Статья высосана из пальца, все рассуждающие о магии, бесах и йоге явно что-то употребляли для рас...
Точно-точно, кто лучше других напишет про инфоцыган, как не их представитель....
Дык вот люди в Москве зайцев и лис прямо во дворах снимают и на ютьюб выкладывают....
Тот неловкий момент, когда активировал обычную сберовскую Мастеркарт 30.04 в два клика из мобильн...