Клерк.Ру

Курсы доллара и евро на Московской бирже выросли более чем на рубль

Евро и доллар в первые часы работы Московской биржи 4 мая резко выросли по отношению к рублю.

Евро к 13:00 мск поднялся до 82,59 рубля (на 1,09 рубля больше уровня предыдущего закрытия), доллар — до 75,50 (+1,11 рубля).

  • Курс рубля падает на фоне возобновившегося снижения нефтяных котировок. После резкого роста в конце недели в понедельник Brent снижается на 2,4%.

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