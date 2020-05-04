В Сокольниках демонтировали выставку под госпиталь. Без согласования с её участниками

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Сокольниках была снесена крупнейшая выставка кабельно-проводниковой продукции в России – CABEX. Для переоборудования под временный госпиталь.

Открытие выставки было насечено на 17-19 марта в КВЦ «Сокольники». Из-за запрета массовых мероприятий, выставка была перенесена на неопределенный срок, а экспозиция законсервирована.

30 апреля столичные власти запросили от ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники» освободить площади экспоцентра для оборудования временного госпиталя. В свою очередь, ГАУК г. Москвы «ПКиО “Сокольники”» уведомил об освобождении площадей ООО «ЭкоЦентр Сокольники», на балансе которого находится экспоцентр. Расходы на демонтаж взял на себя парк, т.е. ГАУК.

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В ночь с 30 апреля на 1 мая, без предупреждения, начался стремительный демонтаж стендов. Большинство участников выставки, оборудовавшие свои стенды, чье имущество осталась в зале, узнало о разборе экспозиции уже после демонтажа.

Демонтировалось всё очень быстро, поскольку разобрать выставку надо было до 11 утра 1 мая.

В настоящее время через свой отраслевой союз – Российский Союз Выставок и Ярмарок – готовятся претензии к Правительству Москвы, а участники выставки оценивают расходы на обустройство стендов и понесенный ущерб. При этом они могут подать индивидуальный иск к МВК как к контрагенту.

При всем при этом, указ мэра Москвы не предполагает норм об изъятии зданий или сооружений для нужд города. Оснований изымать имущество у собственников тоже нет.