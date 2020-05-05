Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам. До конца года

Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам.
Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 30 апреля, до своего отстранения по болезни.
- В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга.
- В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно.
- В 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.
ИСпользованы материалы с сайта Правительства.