ОГЭ, возможно, отменят в этом году. Но ЕГЭ сдавать придется

Возможно, девятиклассникам не придется сдавать ОГЭ, и аттестация пройдет по текущим оценкам. Но ЕГЭ, скорее всего, сдавать придется, только позже.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, обсуждается вариант и отмены ОГЭ – получения аттестата за девятый класс только на основе школьных оценок. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил в эфире программы «Диалог» (проект телеканала «Россия 24» и Правительства России), где выступил вместе с главой Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу.

«В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам» – рассказал Кравцов.

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Пока что планируется, что они будут сдавать только два обязательных ОГЭ – русский с математикой, причем смогут это сделать в своей же школе.

Но насчет ЕГЭ все не так радужно для школьников.

«Тоже волнующий всех вопрос. Зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без Единого государственного экзамена. Пока принято решение экзамены проводить с 8-ого июня. Но я не исключаю, что после 12-го мая, возможно, это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет», – рассказал Сергей Кравцов.

«Во главу угла мы должны ставить здоровье школьников. И проводить экзамен только тогда, когда мы полностью уверены в том, что это безопасно. Я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки» – подчеркнул министр.

Использованы материалы «РГ».