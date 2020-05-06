Как узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников

Как узнать почему организации или ИП отказали в предоставлении субсидии из федерального бюджета (12 130 рублей на работника), предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Причины отказа в предоставлении субсидии, предусмотренной этим постановлением, указаны в сообщении об отказе в перечислении субсидии, направляемой налоговым органом в ответ на поданное заявление, по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет или в виде почтового отправления.
Кроме того, причины отказа можно узнать на сайте ФНС России в сервисе по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии или личного кабинета налогоплательщика — юридического лица или личный кабинет налогоплательщика-индивидуального предпринимателя.
Через этот же сервис можно отследить ход рассмотрения заявления.
Напомним, какие организации и ИП имеют право на получение субсидии:
- Они включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.
- Отрасль, в которой ведется деятельность, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.
- Организация не находится в процессе ликвидации / в отношении неё не введена процедура банкротства / не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
- Организация или ИП по состоянию на 01.03.2020 не имеют задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей.
- Количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года (ИП без работников это условие не касается).