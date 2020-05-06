Как узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников

Как узнать почему организации или ИП отказали в предоставлении субсидии из федерального бюджета (12 130 рублей на работника), предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Причины отказа в предоставлении субсидии, предусмотренной этим постановлением, указаны в сообщении об отказе в перечислении субсидии, направляемой налоговым органом в ответ на поданное заявление, по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет или в виде почтового отправления.

Кроме того, причины отказа можно узнать на сайте ФНС России в сервисе по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии или личного кабинета налогоплательщика — юридического лица или личный кабинет налогоплательщика-индивидуального предпринимателя.

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Через этот же сервис можно отследить ход рассмотрения заявления.

Напомним, какие организации и ИП имеют право на получение субсидии: