ФНС прописала поддержку бизнеса в списке своих задач на 2020 год

В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти ФНС России утвердила Публичную декларацию целей и задач на 2020 год.
Поясним, декларация формируется ежегодно и представляет собой краткое описание ключевых целей и приоритетных задач, которые ФНС ставит перед собой на текущий календарный год исходя из планов деятельности.
Так, поставлены следующие приоритетные цели:
- повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования;
- совершенствование условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного урегулирования споров и снижения количества налоговых споров в судах;
- совершенствование качества предоставления услуг;
- оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- совершенствование мер по противодействию коррупции;
- повышение эффективности контрольных мероприятий за проводимыми валютными операциями.
- приостановление проверок и мер взыскания;
- мораторий на возбуждение дел о банкротстве;
- продление сроков сдачи отчетности, а также уплаты налогов и страховых взносов для субъектов МСП, занятых в пострадавших отраслях экономики.