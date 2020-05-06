ФНС прописала поддержку бизнеса в списке своих задач на 2020 год

В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти ФНС России утвердила Публичную декларацию целей и задач на 2020 год.

Поясним, декларация формируется ежегодно и представляет собой краткое описание ключевых целей и приоритетных задач, которые ФНС ставит перед собой на текущий календарный год исходя из планов деятельности.

Так, поставлены следующие приоритетные цели:

повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования;



совершенствование условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного урегулирования споров и снижения количества налоговых споров в судах;



совершенствование качества предоставления услуг;



оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;



совершенствование мер по противодействию коррупции;



повышение эффективности контрольных мероприятий за проводимыми валютными операциями.



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В этом году в Публичную декларацию также были включены меры поддержки для организаций и ИП, принимаемые в условиях распространения COVID-19. К ним относятся: