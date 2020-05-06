Как ФНС будет создавать благоприятную налоговую среду: план из 8 пунктов

Сегодня ФНС опубликовала Публичную декларацию целей и задач на 2020 год, в которой, в том числе обозначены ключевые направления деятельности ФНС по созданию благоприятной налоговой среды.

Их восемь.

1. Налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств

2. Недопущение применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов

3. Оптимизация регистрационных процедур для юрлиц и ИП

4. Создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и страховых взносов

5. Эффективное разрешение споров с бизнесом. Снижение нагрузки на суды

6. Осуществление валютного контроля на основе риск-ориентированного подхода и автоматизация обмена информацией между органами и агентами валютного контроля

7. Расширение сервисов для возможности получения налогоплательщиком и плательщиком страховых взносов информации и услуг через интернет

8. Повышение налоговой грамотности налогоплательщиков