Как ФНС будет создавать благоприятную налоговую среду: план из 8 пунктов

Сегодня ФНС опубликовала Публичную декларацию целей и задач на 2020 год, в которой, в том числе обозначены ключевые направления деятельности ФНС по созданию благоприятной налоговой среды.
Их восемь.
1. Налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств
2. Недопущение применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов
3. Оптимизация регистрационных процедур для юрлиц и ИП
4. Создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и страховых взносов
5. Эффективное разрешение споров с бизнесом. Снижение нагрузки на суды
6. Осуществление валютного контроля на основе риск-ориентированного подхода и автоматизация обмена информацией между органами и агентами валютного контроля
7. Расширение сервисов для возможности получения налогоплательщиком и плательщиком страховых взносов информации и услуг через интернет
8. Повышение налоговой грамотности налогоплательщиков