Клерк.Ру

У министра культуры Любимовой обнаружили коронавирус

Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», – отметила Усачёва.

Любимова стала третьим членом правительства с диагностированным коронавирусом. 30 апреля болезнь нашли у премьера Мишустина, а на следующий день – у главы Минстроя Якушева.

Использованы материалы РБК.

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