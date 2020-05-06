У министра культуры Любимовой обнаружили коронавирус

Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева.
«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», – отметила Усачёва.
Любимова стала третьим членом правительства с диагностированным коронавирусом. 30 апреля болезнь нашли у премьера Мишустина, а на следующий день – у главы Минстроя Якушева.
Использованы материалы РБК.