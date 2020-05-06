В Москве с 12 мая режим ограничений не снимают. Возможно, начнут работу стройки и промышленные предприятия

В Москве с 12 мая режим самоизоляции снимать не будут. Об этом сообщил мэр Собянин во время совещания с Путиным по ранее принятым мерам поддержки и поэтапному выходу их режима ограничений.

Он также предложил разделить предприятия на сферу услуг, где есть постоянные контакты людей друг с другом (магазины, салоны красоты, и пр.), и все остальные. Со сферой услуг предложено максимально жестко поддерживать ограничения, что позволит с 12 мая снять ограничения для работы промышленных предприятий и строительства.

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».