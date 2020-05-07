Вышел полный справочник федеральных мер поддержки граждан в период пандемии

На сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован справочник, который содержит 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России для борьбы с пандемией коронавируса.
Например, все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами, вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.
Методичка, которая постоянно будет актуализироваться, включает в себя несколько разделов.
Это перечни мер:
- для всех граждан;
- для родителей и детей;
- для безработных;
- для школьников и учителей;
- для студентов;
- для пожилых людей;
- для инвалидов; для медработников;
- для туристов;
- для иностранцев.
Также в методичке приводятся телефоны горячих линий, куда можно обратиться гражданам в этой сложной ситуации.