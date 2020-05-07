Клерк.Ру

Вышел полный справочник федеральных мер поддержки граждан в период пандемии

На сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован справочник, который содержит 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России для борьбы с пандемией коронавируса.

Например, все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами, вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Методичка, которая постоянно будет актуализироваться, включает в себя несколько разделов.

Это перечни мер:

  • для всех граждан;
  • для родителей и детей;
  • для безработных;
  • для школьников и учителей;
  • для студентов;
  • для пожилых людей;
  • для инвалидов; для медработников;
  • для туристов;
  • для иностранцев.

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Также в методичке приводятся телефоны горячих линий, куда можно обратиться гражданам в этой сложной ситуации.

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