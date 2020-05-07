Вышел полный справочник федеральных мер поддержки граждан в период пандемии

На сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован справочник, который содержит 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России для борьбы с пандемией коронавируса.

Например, все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами, вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Методичка, которая постоянно будет актуализироваться, включает в себя несколько разделов.

Это перечни мер:

для всех граждан;

для родителей и детей;

для безработных;

для школьников и учителей;

для студентов;

для пожилых людей;

для инвалидов; для медработников;

для туристов;

для иностранцев.

Также в методичке приводятся телефоны горячих линий, куда можно обратиться гражданам в этой сложной ситуации.