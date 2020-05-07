ФНС досрочно начнет выплачивать субсидии малому бизнесу

По данным ФНС, на получении субсидии по 12 130 руб. на сотрудника смогут рассчитывать 1,2 млн компаний, в которых работают более 4 млн человек.

Напомним, на сайте ФНС создан специальный сервис, с помощью которого можно проверить, положена ли субсидия той или иной компании, а также отследить ход заявления.

За субсидией уже обратились 60623 компании и ИП, соответствуют критериям 46386 организаций. Об этом заявил накануне глава ФНС Даниил Егоров на совещании Президента России Владимира Путина.

Заполнение заявления максимально упрощено: в Личном кабинете юрлица или ИП предзаполнена большая часть данных, необходимо только ввести реквизиты банковского счета или выбрать из тех, что есть в системе, отметил глава ФНС.

«Вы нам поручали начать выплаты с 18-го числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как есть налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР раньше. Соответственно мы сразу можем рассчитать, нет ли у них падения на 10%. Таким образом, сразу будем перечислять им деньги», — доложил он Президенту.