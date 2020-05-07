87 миллионов в «благодарность» за «крышу». От небольшого банка

По данным следствия, полковник ФСБ Фролов, в течение пяти лет, ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от небольшого банка «Кредитимпэкс».

Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ, 87 млн 146 тыс. 655 рублей 40 копеек. С 2007 по 2012 годы.

Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич. Обвинения же фигурантам, в том числе в окончательной редакции, предъявляли подчиненные генерал-майора юстиции Тутевича.

Главным фигурантом этого расследования стал Дмитрий Фролов, который с 2006 по 2013 год проходил службу на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ.

Причем, деньги полковнику передавались не за конкретные действия, а за «возможные в будущем».

16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия – у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии. Банк «Кредитимпэкс» лишен лицензии 26 мая 2014 года.

Использованы материалы издания «Коммерсантъ».