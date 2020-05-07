В Москве реальное число заболевших – около 300 тысяч. Так утверждает Собянин

А еще, в Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. И в общественном транспорте.

Мэр Москвы рассказал о результатах скрининговых исследований, согласно которым, в городе 2-2,%% больных коронавирусом. Из 12 с лишним миллионов, это около 300 тысяч человек.

Самоизоляцию в Москве пока отменять не будут. Более того, вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте.

Собственно, главное из интервью Собянина:

Результаты скрининговых исследований показывают, что в настоящее время заражены от 2 до 2,5% всего населения Москвы – около 300 тысяч человек;

В столице с 12 мая вводят режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте;

Система цифровых пропусков продолжит действовать, ослабления режима не будет;

До 1 июля в Москве не будут отключать горячую воду;

Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу во время салюта 9 мая, его можно будет посмотреть по телевизору или с балкона. Полиция будет следить, чтобы на улице не собирались толпы людей.

Источник материалов и видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».