В Думе против амнистии по мелким штрафам. Вспомнили про неравенство

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не разделил идею депутатов об амнистии по мелким правонарушениям, приуроенную к 75-летию Победы.

«Дело в том, что в случае принятия мы закладываем неравенство, во-первых, тех людей, которые уже заплатили, и тех, кто не заплатил. Во-вторых, мы проявляем снисхождение к тем, кто нарушил, но ответственность не понес», – сказал глава комитета.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили освободить от административного наказания граждан, совершивших правонарушения, указанные в 58 статьях КоАП РФ.

«К таким административным правонарушениям относятся: мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и другие», – говорится в пояснительной записке постановления.

Действительно, штрафы отменять в это непростое время не стоит. Бюджет расходуется, напонять его как-то нужно. Поэ эгидой неравенства для нарушителей.

Использованы материалы ТАСС.