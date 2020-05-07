Нарушителей самоизоляции назвали гопниками и клещами. И предложили разгонять химикатами

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать машину для распыления дезинфицирующих смесей с целью разгона собирающихся на улице людей.

Такое предложение он сделал на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Фрагмент аудиозаписи этого совещания опубликовал Telegram-канал «Чернозем», пишет «Коммерсантъ».

О возможности использования дезинфицирующей машины, работающей по принципу тумана, на заседании рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина. И предложила обработать набережную: «У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники»

Выслушав ее, господин Артамонов заявил, что мероприятие должно производить конкретный эффект, а не быть только популистским.

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«Эта страшная штука должна способствовать разгону людей. Ай-яй-яй, ой-ей-ей, сейчас нас как клещей потравят»,— пояснил свою мысль губернатор. Он посоветовал главе города выбрать для использования машины точки, «где собирается публика, которую надо разогнать, со слабым умом».

«Мы хотели попробовать, а вдруг будет... вдруг полягут?» — спросила госпожа Уваркина, пояснив, что действие машины сначала необходимо протестировать. «Привлекут к ответственности вас в прокуратуре тогда»,— ответил ей Игорь Артамонов. На этом аудиозапись оборвалась.

В пресс-службе губернатора «Коммерсанту» подтвердили подлинность разговора, пояснив, что соответствующее заседание прошло в начале апреля. Но слова губернатора были просто выдраны из контекста.

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Источник видео: телеграм-канал «Подъем».