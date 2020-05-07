В каких регионах снижают налоги из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба продолжает публиковать информацию о налоговых послаблениях в регионах в связи с коронавирусом. Сегодня опубликованы данные о десяти регионах.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики для организаций, включенных на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, для которых Правительством РФ не установлены иные сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, продлило сроки их уплаты за I и II кварталы 2020 года до 30 сентября 2020 года.

Законом Республики Крым для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, указанные в перечне пострадавших отраслей, сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года исчисляется исходя из ставки в размере 0,75% для объектов, налоговая база которых определяется как среднегодовая стоимость. Для этих же организаций сумма авансового платежа по транспортному налогу за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года уменьшена на 50%.

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В Ставропольском крае и Кемеровской области-Кузбассе снижена ставка по налогу на имущество организаций за 2020 год для объектов, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость. Льгота предназначена для организаций, работающих в пострадавших отраслях, а также иных отраслях с учетом региональных мер поддержки.

В Московской области от уплаты налога на имущество освобождены организации, на балансе которых учтены здания и (или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Условие льготы - снижение этими компаниями арендной платы всем арендаторам помещений (площадей), деятельность которых приостановлена по постановлению Губернатора Московской области, а также направление высвобожденных средств на развитие организации и социальную защиту работников.

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Законом Рязанской области на налоговый период 2020 года организации, включенные в реестр субъектов МСП на 01.03.2020, доходы которых в 2020 году от деятельности, указанной в группировках 35.30, 36, 37, 38.11, 49.3, 49.4, 52.21.21, 55, 56, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 ОКВЭД ОК 029-2014, составляют не менее 70% в общем объеме доходов налогоплательщика, а также компании, уплачивающие по этим видам деятельности ЕНВД и (или) налог на применение патентной системы налогообложения, освобождены от уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, а также 50% от суммы этого налога. Этим же лицам в два раза снижены ставки по налогу на имущество.

Законом Саратовской области на налоговый период 2020 года от уплаты налога освобождены организации в отношении имущества, которое используется ими согласно ОКВЭД для предоставления мест временного проживания, продуктов питания и напитков.

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В Сахалинской области организациям, основным видом деятельности которых на 01.03.2020 является розничная торговля текстильными изделиями, мебелью, играми и игрушками, одеждой и обувью, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, деятельность массажных салонов, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество. Внести платежи за I квартал 2020 года можно до 30 октября 2020 года включительно, а за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа освобождены от уплаты налога на имущество в 2020 году организации – субъекты МСП для объектов, которые они используют при работе в сфере науки, торговли, ремонта автотранспортных средств и предоставления прочих видов услуг.

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В Санкт-Петербурге организации, основным видом экономической деятельности которых на 01.03.2020 является деятельность по предоставлению мест для временного проживания, санаторно-курортных организаций, освобождены от уплаты 50% налога на имущество за 2020 год. Условие – размер средней месячной заработной платы работников компании и ее обособленных подразделений, расположенных на территории города, за 2020 год равен или превышает размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, установленный на 2020 год.

С информацией о мерах поддержки для организаций-владельцев налогооблагаемого имущества, принятых в Забайкальском, Краснодарском краях, Свердловской области и Москве можно ознакомиться по этой ссылке. С мерами поддержки, действующими в Республиках Башкортостан, Чувашия, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской областях – здесь.