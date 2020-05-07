Штраф за проезд в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч рублей, сообщил «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска.

Штраф за нахождение без масок в общественных местах составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы.

В соответствии с той же статьей за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства полагается увеличенный штраф — 5 тыс. руб.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Он уточнил, что с 12 мая в метро надо будет обязательно носить маску и перчатки.