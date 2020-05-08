Сбербанк отказывается обслуживать карты с истекшим сроком действия

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. По информации источников «Ведомостей» он не собирается этого делать в принципе.

Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений: на это уйдет несколько месяцев и за это время карантин закончится.

Кроме того, перенастроить такую сеть довольно дорого: в ряде случаев банк не может обновить софт в терминалах дистанционно и централизованно, и для изменения настроек требуется выезд инженеров.

Отказ Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз, ведь он обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.

Пока массовых жалоб клиентов на отказ обслуживать истекшие карты нет. Но в ближайшее время ситуация может ухудшиться, поскольку изоляция длится уже второй месяц и возрастает доля карт, срок действия которых закончился. Собеседник в крупном банке-эквайере говорит, что его банк внес необходимые изменения и видит попытки расплатиться истекшими картами, но по половине таких операций приходят отказы. Это значит, что многие банки-эмитенты не обновили настройки. В их числе и Сбербанк, сообщали «Ведомостям» в его колл-центре.