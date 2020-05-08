Налогоплательщиков временно освободят от таможенных проверок

Сейчас до 31 мая 2020 года включительно уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ налоговыми органами (Постановление № 409 от 2 апреля 2020 г).

Между тем такие валютные проверки проводят не только налоговики, но и таможенники.

Минфин предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями.

Соответствующий проект постановления ведомство направило на рассмотрение в Правительство РФ.