Малому бизнесу, «пролетевшему» мимо реестра МСП из-за несдачи отчетов, дали возможность исправиться

Реестр МСП внепланово пересмотрят.

Накануне поздно вечером в Госдуму был внесен законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

В числе прочих – изменения для малого бизнеса, не попавшего в реестр МСП.

Предусмотрены особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году, направленные на обеспечение возможности включения в реестр хозяйствующих субъектов, соответствующих всем требованиям, но не предоставивших в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки.

Речь идет о несданных вовремя сведениях о ССЧ и/или декларации с отраженными в ней доходами за 2018 год. Те, кто не успел их сдать до 01.07.2019, в реестр МСП, формируемый 10.08.2019, включен не был.

Если бизнесмены успеют сдать эти отчеты до 31 мая 2020 года, то попадут в реестр.