Россиянам посоветовали носить с собой документы на квартиру. Если самоизоляция не по прописке

Россиянам в очередной раз напомнили о необходимости носить с собой папку с документами, если самоизоляция проходит не по адресу прописки. На сей раз рекомендации выпустила судебно-экспертная палата (СЭП).

«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», – говорится сообщении пресс-службы СЭП.

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А если, к примеру, человек у родственников живет? Письменную объяснительную от владельца квартиры нести? И заодно его паспорт и выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить, что он владелец?

Что еще понадобится взять на улицу. Чтобы избежать конфликтных ситуаций.

«При режиме повышенной готовности гражданин РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности», – говорится в рекомендациях СЭП.

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При декларируемых сейчас ценностях и приоритетах в «защите здоровья граждан», подтверждение прописки или права проживать в той или иной квартире, видимо, очень хорошо защитит от риска заражения. Как и цифровой пропуск. А уж выяснение личности, вместе с сажанием в «обезъянник» и доставлением отдел полиции – это прям излечит от всех болезней разом.

СЭП также напомнила, что все требования властей законны, поскольку ни один акт органов государственной власти о введении ограничений не был оспорен в суде. А что, так можно было?

«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.