Росстат настаивает на сдаче отчетности в нерабочие дни

Росстат настаивает на том, что сроки сдачи статистической отчетности не переносятся из-за нерабочих дней. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Указывается, что в период с 1 по 11 мая территориальные органы Росстата продолжат сбор отчетов в прежнем режиме. Не пощадили даже малые предприятия — в эти даты попавшим в выборку надо сдать отчетность по формам 3-фермер, 1-СХ (баланс), С-1, ПМ-торг.

Рекомендуется отправлять отчетность в электронном виде, а также через почту, поскольку личного приема Росстат сейчас не ведет. Для уточнения всех вопросов, связанных с порядком сдачи отчетности, необходимо связываться с сотрудниками территориального органа Росстата в своем регионе по телефону или электронной почте.

Однако руководство статистического ведомства забывает о существовании Постановления Госкомстата РФ от 07.03.2000 № 18:

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В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет: В случае, если последний день срока представления государственной статистической отчетности отчитывающимися субъектами по формам федерального государственного статистического наблюдения, утвержденным Госкомстатом России, приходится на нерабочий день, установить день окончания срока представления отчетности отчитывающимися субъектами ближайший следующий за ним рабочий день. Генеральный директор Российского статистического агентства В.Л.СОКОЛИН

Первый рабочие день после 28 марта — 12 мая. Поэтому если вас попытаются оштрафовать за несдачу отчетности в апреле или начале мая, вы можете воспользоваться этим постановлением.