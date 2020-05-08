Есть недоимка по налогам на 1 марта? Налоговики дали совет, как получить субсидию на работников в таком случае

Налоговики Брянской области сообщили о том, как можно получить субсидию в размере 1 МРОТ на работника, если у налогоплательщика есть недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 тыс рублей.

В постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 №576 указано, что такой недоимки не должно быть на 1 марта 2020 года. И поэтому многие организации и ИП лишаются права на её получение.

Однако брянские налоговики предлагают уплатить недоимку и подать заявление. Официальной позиции ФНС по этому поводу еще нет. На всякий случай прилагаем скриншот с сайта регионального УФНС.