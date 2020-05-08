Пятничная подборка мемов. О гигантских шершнях, мумиях и котиках

Традиционная пятничная подборка из соцсетей. Как всегда, самое злободневное.

В эфире планета Земля, которую мы, по всей видимости, уже крайне достали своей деятельностью. Иначе как объяснить все это?

Ладно хотя бы пчел, а не людей. Но вообще, с ними, пожалуй, без хорошего дихлофоса лучше не встречаться.

Правда, ученые порой тоже творят всякое. Если это правда, конечно.

А теперь новости археологии:

Да, 2020-й год запомнится надолго.

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Это все, конечно, из области фантастики. Вернемся в реальность. Например, вот так люди работают на самоизоляции:

А вот так это выглядит на самом деле:

Или так:

Или даже так:

А вот это даже напрягло:

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Есть и другое мнение про работу:

Но нельзя же работать постоянно! Иногда нужно и на улицу выходить.

Правда, в общественные места и транспорт без маски теперь никак. А где ее взять?

А перчатки продаются без перчаток?

Но не будем ломать голову. Просто давайте будем спокойны и безмятежны, как этот котик:

Будьте здоровы, не болейте!