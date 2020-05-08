Пятничная подборка мемов. О гигантских шершнях, мумиях и котиках

Традиционная пятничная подборка из соцсетей. Как всегда, самое злободневное.
В эфире планета Земля, которую мы, по всей видимости, уже крайне достали своей деятельностью. Иначе как объяснить все это?
Ладно хотя бы пчел, а не людей. Но вообще, с ними, пожалуй, без хорошего дихлофоса лучше не встречаться.
Правда, ученые порой тоже творят всякое. Если это правда, конечно.
А теперь новости археологии:
Да, 2020-й год запомнится надолго.
Это все, конечно, из области фантастики. Вернемся в реальность. Например, вот так люди работают на самоизоляции:
А вот так это выглядит на самом деле:
Или так:
Или даже так:
А вот это даже напрягло:
Есть и другое мнение про работу:
Но нельзя же работать постоянно! Иногда нужно и на улицу выходить.
Правда, в общественные места и транспорт без маски теперь никак. А где ее взять?
А перчатки продаются без перчаток?
Но не будем ломать голову. Просто давайте будем спокойны и безмятежны, как этот котик:
Будьте здоровы, не болейте!