Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малому бизнесу

Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Соответствующее Распоряжение от 08.05.2020 № 1229-р опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, финансовую помощь (12 130 рублей на каждого сотрудника) можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат.

Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой.

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90 % работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.