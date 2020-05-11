10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

Опубликован Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317, в котором прописаны новые дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей. Изменения внесены в ранее опубликованный Указ № 249.

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По старому варианту указа, выплаты в размере 5 тыс. рублей полагались на каждого ребенка в возрасте до трех лет, являющегося гражданином нашей страны. Но право на эти выплаты было привязано к праву на получение материнского капитала. И получилось, что семьи с одним ребенком, родившимся до 1 января 2020 года, «пролетели» мимо. Ведь материнский капитал на первого ребенка стали выплачивать только на детей, родившихся после 1 января 2020 года. Люди были возмущены несправедливостью и создавали петиции в интернете с призывом внести поправки в указ.

Эту оплошность Путин исправил. По новой редакции указа выплаты положены и тем, у кого первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. Это касается только граждан России, проживающих на территории нашей страны.

По 5 тыс. рублей будут платить за апрель-июнь, но для получения этих денег надо подать заявление. Подробнее о получении выплат в статье Новое пособие 5 000 на ребенка: подробные разъяснения ПФР. Следует учитывать, что статья написана до нового Указа.

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Кроме того, президент постновил произвести единовременную выплату в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020).

Обратиться за всеми этими выплатами надо до 1 октября 2020 года.

Все выплаты должен обеспечить Пенсионный фонд, которому будут направлены деньги из федерального бюджета.