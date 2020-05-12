Минтруд дал пояснения по возрасту детей для получения выплат, обещанных Путиным

Владимир Путин 11 мая подписал Указ о дополнительных выплатах на детей. В том числе и по 10 тыс. рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет.

Не очень удачная формулировка в Указе моментально вызвала споры о возрасте, до которого положены выплаты. Пояснения по этому поводу уже дал Минтруд.

«Право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года», — цитирует пресс-службу министерства «Российская газета».

Там же пояснили, что выплаты получат все дети, которым до 1 июля 2020 года уже исполнится три года, но еще не исполнится 16 лет.

Правительство уже выпустило постановление с правилами новых выплат. И сайт Госуслуг тут же упал, поскольку заявление подаются через него.