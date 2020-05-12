Система автоматически отследит дистанцию и маски на производстве. Причем тут Большой брат?

Сахалинская компания «Визитек» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработала решение, позволяющее в режиме реального времени обеспечивать эпидемиологическую безопасность производства.

Комплекс мер, получивший название «АнтиПандемия», включает системы мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков, псообщается на сайте АСИ.

Разработанная система мониторинга персонала позволяет с точностью до 50 см контролировать соблюдение работниками социальной дистанции, отследить ношение респираторов и масок, а также фиксировать температуру сотрудников. Вся полученная информация о нарушениях распорядка, установленного на производстве, автоматически поступает к оператору. Кроме того, система содержит ряд детекторов, позволяющих в автоматическом режиме обнаруживать целевые объекты и потенциально опасные ситуации.

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Система электронных наряд-допусков позволяет в автоматическом режиме добавлять в план работ значимые во время распространения вирусов и инфекций действия — например, по обеззараживанию спецодежды перед сменой.

«В период пандемии коронавируса COVID-19 такая система поможет отследить всю историю перемещений и социальных контактов заболевшего сотрудника, что позволит вовремя начать профилактические мероприятия и минимизировать распространение болезни в коллективе», — поясняет гендиректор «Визитек» Рустам Миланов.