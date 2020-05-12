В Таиланде могут ввести новый сбор для иностранных туристов. Как страховка от пандемии

Таиланд планирует ввести COVID-сбор для иностранных туристов после окончания пандемии. Стоимость может составить до 300 бат (около 685 рублей).

«После возобновления международных рейсов в Таиланде может быть введен въездной налог в размере до 300 бат для всех прибывающих в страну иностранных туристов. Налог будет включен в стоимость авиабилетов и будет частью страховки путешественников на случай пандемии», – пишет Bangkok Post.

На данный момент не определено, как налог будут взимать с туристов, прибывающих наземным или морским транспортом.

«Вопрос о введении подобного сбора был инициирован министерством туризма и спорта страны в прошлом году, однако был отложен из-за пандемии. Сбор планируется направить в туристический фонд, который поддерживает благосостояние отрасли и обеспечивает безопасность туристов», – отмечает издание.

На данный момент размер налога еще не утвержден окончательно, и может быть снижен до 100-200 бат (230-457 рублей). В случае, если сбор будет утвержден, об этом объявят до четвертого квартала текущего года, чтобы путешественники могли подготовиться заранее.

Использованы материалы издания «Интерфакс».