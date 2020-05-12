В Краснодарском крае временно отменили курортный сбор

В Краснодарском крае не будут взимать курортный сбор до 1 января 2021 года. об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Мы приняли решение при поддержке депутатского комплекса, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет», — цитирует Кондратьева ТАСС.

При этом власти Кубани планируют с 1 июня возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов. Отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. Прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.