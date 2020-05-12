Предложили отменить ЕГЭ, а в ВУЗы принимать всех желающих

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением отменить ЕГЭ в этом году.

«Далеко не каждая школа может обеспечить качественную дистанционную подготовку выпускника, и не каждая семья обладает возможностью обеспечить должный технический уровень для этого. По заявлению Минпросвещения лишь 15 % школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме», — отметил он.

В период пандемии государство должно прекратить экспериментировать с постоянным переносом дат, пойти на нестандартные меры, чтобы не травмировать молодежь, дать ей возможность проявить себя в стабильной обстановке, считают в ЛДПР.

А как же поступать в ВУЗы без результатов ЕГЭ?

По мнению Жириновского, нужно принимать ВСЕХ желающих .

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«Уже после первой сессии „отсеются“ те, кто просто не вытягивает по знаниям, после второй — состав студентов окончательно стабилизируется. За это время студенты смогут найти свое место в других ВУЗах, по другим специальностям», — заявил политик.

«Пусть школьники направят документы в те вузы, в которые хотят поступить. Их зачислят, условно 90%, а 10(%) — очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит ВУЗ», — цитирует слова политика РИА Новости.

Напомним, в Рособрнадзоре в качестве возможного сценария рассматривают перенос ЕГЭ на август.

Дею с переносом поддержала депутат Мосгордумы, директора московской школы 2098 Надежда Перфилова.

В интервью «Финансовой газете» она заявила: «Для меня в этой ситуации как для женщины и матери самое главное — здоровье. Все остальное мы преодолеем, и все получится. Мы будем поддерживать наших ребят. Во имя здоровья можно и нужно, наверное, переносить».