Проект с пакетом мер поддержки бизнеса прошел первое чтение в Думе

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект № 953580-7, содержащий очередной пакет мер по поддержке бизнеса.

В частности, дали возможность попасть в реестр МСП тем, кто «пролетел» мимо него из-за несдачи отчетности за 2018 год.

Малый бизнес получит отсрочку по уплате административных штрафов.

Также законопроектом предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Поправки также касаются вопросов банкротства, поддержки туроператоров и т.д.