Пресс-секретарь Путина заявил о том, что у него коронавирус. До этого заболевание в правительстве было выявлено у Мишустина, Любимовой, Якушева и его зама.

Последний раз он публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина. Как раз в тот день, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус.

«Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь».

Дмитрий Песков не контактировал с президентом Путиным с конца апреля.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом.

Использованы материалы «ТАСС».