«100 дней без процентов». ФАС предупредила Альфа-банк о недобросовестной конкуренции

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в кредитном продукте от Альфа-банка «100 дней без процентов».
«ФАС России предупредила Альфа-банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях. Информация об условиях использования кредитной карты "100 дней без процентов" может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам АО "Альфа-банк"», – говорится в сообщении антимонопольного органа.Материалы в ФАС для проверки на предмет недоьросовестной конкуренции предоставил ЦБ.
«Так, АО "Альфа-банк" делало акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов. При этом банк не раскрывал в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия соответствующей просрочки», – указывают в ФАС.По данным антимонопольного органа, такой подход мог привести к формированию ложного впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей приведет только к прекращению беспроцентного периода.
«Однако в действительности это влекло за собой и начисления процентов за пользование кредитными средствами с первого дня беспроцентного периода. Таким образом, потребитель, просрочив оплату минимального платежа в любой из декларируемых банком 100 дней беспроцентного периода, был вынужден оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги», – подчеркивается в сообщении.Использованы материалы «ТАСС».