Озвучили показатель для расчета накопительной пенсии в 2021 году

Минтруд разместил текст будущего закона, устанавливающего показатель «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии» на 2021 год.

Он составил 264 месяца, то есть 22 года.

Напомним, этот показатель используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258 2021 264

Добавим, изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина – до 77 лет.