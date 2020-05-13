Озвучили показатель для расчета накопительной пенсии в 2021 году

Минтруд разместил текст будущего закона, устанавливающего показатель «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии» на 2021 год.
Он составил 264 месяца, то есть 22 года.
Напомним, этот показатель используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.
За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
2021
264
Добавим, изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина – до 77 лет.