Клерк.Ру

Озвучили показатель для расчета накопительной пенсии в 2021 году

Минтруд разместил текст будущего закона, устанавливающего показатель «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии» на 2021 год.

Он составил 264 месяца, то есть 22 года.

Напомним, этот показатель используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

2016

234

2017

240

2018

246

2019

252

2020

258

2021

264

Добавим, изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста, не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина – до 77 лет.

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