С затрат, которые компенсировала «коронавирусная» субсидия, НДС восстанавливать не надо

ФНС на своем сайте ответила на вопрос, надо ли восстановить ранее взятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), затраты на приобретение которых возмещены субсидией, полученной из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

По мнению налогового ведомства, в этой ситуации НДС восстанавливать не надо. И вот почему.

По общему правилу, установленному подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ, при получении субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров (работ, услуг), налогоплательщик должен восстанавливать НДС.

Однако Законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ для субсидий, полученных в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, установлено исключение для субъектов МСП, ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших отраслей, перечень которых утверждается Правительством РФ. При получении субъектами МСП из пострадавших отраслей таких субсидий на возмещение затрат по приобретению товаров (работ, услуг) положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ не применяются, то есть восстановление ранее принятого к вычету входного НДС не производится.

Условие — необходимо быть в реестре МСП по состоянию на 01.03.2020.

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