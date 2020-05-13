Путин раскритиковал работу «Госуслуг». Портал лёг после множества обращений за выплатами

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей: портал госуслуг не справился с задачей.

Также президент рассказал о непростом времени для российского бюджета. И напомнил, что если гражданам обещана помощь, её оказание нужно доводить до конца.

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Вчера на «Клерке» писали о том, что портал госуслуг висит.