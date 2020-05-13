Путин раскритиковал работу «Госуслуг». Портал лёг после множества обращений за выплатами

о каких сроках? Закона по помощи самозанятым еще нет. Есть только слова Президента. Все ждут зако...
Сейчас себестоимость нефти РФ от 25 до 30 долларов, курс продажи 26 долларов. Тоесть нефть просто...
-- Какого хрена кот орет?-- Он спрашивает, какого хрена!-- Какого хрена что?-- В целом....
Сечин со своей зарплаты налогов в разы больше Вас платит. Неизвестно, кто кого кормит еще....
У Сечина годовая ЗП примерно 0,25 млрд. При этом акционерам выплачено 350 млрд, а налоги в 2019 ...
Как всегда ни слова о сроках. С датой оплаты налога все четко, 25 числа каждого месяца. Почему с...
У меня ЕНВД по розничной торновле, но основной оквэд по опту. Я не попадаю! ...
Ох как тяжко Роснефти!!! Не пробовали зарплаты так называемых «топ менеджеров» и самого Сечина пр...
Ну очень высокое самомнение)))
Како горе! Горе-то како!)))Осенняя волна К-19 приведет приговор, вынесенный ТЦ весенней волной, в...
меня лучше пустить, чем не пустить.
это фраза в Указе сформулирована очень бездарно. Что власти имеют в виду, не понятно...
Вызвать МЧС. Кот очевидно в опасности!
Незваный гость хуже татарина)))
да, было бы здорово. А если ребенку уже 16 - чем он хуже тех, кому 16 исполнится до 1 июля - непо...
ну так надо сходить в гости, спросить не нужна ли помощь, посмотреть что происходит....
А у меня за стенкой кот один на самоизоляции. К нему приходят через день хозяева, кормят. Но ему ...
"...при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020" в чем смысл эт...
А, т.е. то, что вы обезличенно оскорбили десятки тысяч людей, это нормально? Логика, такая логика...
Штрафами эти придурошные сигнализации не остановишь. Только народные средства помогают.==========...
Колики? не, не слышалиЯ к тому, что причина плача (шума) может быть различна. и не всегда ее возм...
Заметьте - сколько денег не давай, кому не давай - всегда находятся обиженные, которым не достало...
вообще нет связи. Хотя появление бессмысленных документов в будущем вполне вероятно, я бы всётаки...
Вообще то младенцы плачут когда какой то дискомфорт, например подгузник грязный, и если педиатр у...
ну тогда уж и инструктаж проходить :)
А плачущие младенцы, которые по ночам мешают спать соседям? тоже штрафовать? и младенца, как исто...
С моей точки зрения, подобное поведение достойно осуждения. Среди тех, кто больше всего писал в ...
вот только и "поддерживать операторов коммерческой недвижимости", совсем уже...
А такая переплата пострадавшим предприятиям МСП может и пригодится в свете Постановления Правител...
А в чем конкретно спам? Что такого неправильного сказал работник ПФР? ...
Общественным местом не является, но СИЗ надо одевать.
Вот https://club.klerk.ru/t/chto-delat-esli-u-vas-kod-okved-47-19-kotoryj-ne-popal-v-spisok-postr...
Эти две истории не показатель, что штатные бухгалтера хуже... ко мне наоборот 1 фирма пришла от а...
Я тоже вчера вечером без проблем все оформила.