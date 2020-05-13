Недоимка по налогам больше не будет препятствовать получению субсидии на работников. Если её погасить

бух2007 о каких сроках? Закона по помощи самозанятым еще нет. Есть только слова Президента. Все ждут зако... Самозанятые дождались госпомощи. Кому и сколько

ДмитрийW Сейчас себестоимость нефти РФ от 25 до 30 долларов, курс продажи 26 долларов. Тоесть нефть просто... О чем Сечин попросил Путина при личной встрече

y.p Сечин со своей зарплаты налогов в разы больше Вас платит. Неизвестно, кто кого кормит еще.... О чем Сечин попросил Путина при личной встрече

y.p У Сечина годовая ЗП примерно 0,25 млрд. При этом акционерам выплачено 350 млрд, а налоги в 2019 ... О чем Сечин попросил Путина при личной встрече

weldartdotru Как всегда ни слова о сроках. С датой оплаты налога все четко, 25 числа каждого месяца. Почему с... Самозанятые дождались госпомощи. Кому и сколько

RURU GURU TAX Ох как тяжко Роснефти!!! Не пробовали зарплаты так называемых «топ менеджеров» и самого Сечина пр... О чем Сечин попросил Путина при личной встрече

бух2007 это фраза в Указе сформулирована очень бездарно. Что власти имеют в виду, не понятно... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

Надежда-25 да, было бы здорово. А если ребенку уже 16 - чем он хуже тех, кому 16 исполнится до 1 июля - непо... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

m-77721 А у меня за стенкой кот один на самоизоляции. К нему приходят через день хозяева, кормят. Но ему ... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники

gtnhctvtyjd "...при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020" в чем смысл эт... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

ДмитрийW Вообще то младенцы плачут когда какой то дискомфорт, например подгузник грязный, и если педиатр у... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники