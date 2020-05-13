Клерк.Ру

Недоимка по налогам больше не будет препятствовать получению субсидии на работников. Если её погасить

Правительство скорректировало свое постановление № 576 о правилах выдачи субсидий субъектам МСП в размере 12 130 рублей на работника.

Напомним, какие организации и ИП имеют право на получение этой субсидии:

  1. Они включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.
  2. Отрасль, в которой ведется деятельность, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.
  3. Организация не находится в процессе ликвидации / в отношении неё не введена процедура банкротства / не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
  4. Организация или ИП по состоянию на 01.03.2020 не имеют задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей.
  5. Количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года (ИП без работников это условие не касается).
Новым постановлением № 658 от 12 мая скорректировано требование по отсутствии недоимки по налогам и взносам. Теперь налоговый органы должны учитывать то, что на дату подачи заявления имеющаяся на 1 марта задолженность погашена.

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Вторая поправка касается количества работников. Добавлено «или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 г.». Т.е. эта поправка для тех, у кого совсем маленькая численность. И увольнение даже одного человека лишало маленький бизнес права на субсидию.

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