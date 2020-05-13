Недоимка по налогам больше не будет препятствовать получению субсидии на работников. Если её погасить

Правительство скорректировало свое постановление № 576 о правилах выдачи субсидий субъектам МСП в размере 12 130 рублей на работника.
Напомним, какие организации и ИП имеют право на получение этой субсидии:
- Они включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.
- Отрасль, в которой ведется деятельность, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.
- Организация не находится в процессе ликвидации / в отношении неё не введена процедура банкротства / не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
- Организация или ИП по состоянию на 01.03.2020 не имеют задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей.
- Количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года (ИП без работников это условие не касается).
Вторая поправка касается количества работников. Добавлено «или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 г.». Т.е. эта поправка для тех, у кого совсем маленькая численность. И увольнение даже одного человека лишало маленький бизнес права на субсидию.