Форма декларации по налогу на имущество поменяется

На федеральном портале размещено уведомление о разработке изменений в приказ ФНС, которым утверждена форма декларации по налогу на имущество организаций и ее электронный формат.

Дело в том, что Федеральным законом № 102-ФЗ от 01.04.2020 в период с 1 января до 31 декабря 2020 года продлен срок уплаты налога на имущество организаций, а также установлен порядок исчисления налога налогоплательщиком, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), включенное в реестр СЗПК.

В этой связи декларация изменится.